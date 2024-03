Fluminense empresta zagueiro Davi para o São José-RS

O Fluminense encaminhou o empréstimo do zagueiro Davi, de 22 anos, ao São José-RS até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tricolor optou por cedê-lo com o intuito de ganhar minutos em 2024, visto que estava sem espaço no elenco principal. Além disso, já estourou a idade para voltar às categorias de base, ele será cedido para ganhar minutos na temporada. A informação é do portal ‘ge’.

O jogador, de 22 anos, tem multa rescisória no valor de 50 milhões de euros (R$ 267 milhões na cotação atual). Ele chegou ao clube carioca em 2012, quando tinha apenas 10 anos de idade, para jogar futsal. Na mesma época, iniciou os treinamentos também no campo e já defendeu a Seleção Brasileira Sub-17.

Na última temporada, o zagueiro atuou no Bangu na disputa do Campeonato Carioca. No Alvirrubro, fez apenas duas partidas porque, ainda em janeiro, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Por fim, o Fluminense volta a campo apenas no dia 3 de abril para encarar o Alianza Lima, no Peru, às 21h30 (de Brasília), na estreia da Libertadores 2024. Além da equipe peruana, Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo também compõem o Grupo A da fase de grupos da competição continental. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

