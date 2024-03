Espanha x Brasil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h30

Após vencer a Inglaterra em Wembley, por 1 a 0, o Brasil volta a campo na data-Fifa. Nesta terça-feira (26/3), às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, enfrenta a Espanha. Este jogo marcará também a lua contra racismo e Vini Jr, uma das maiores vítimas desta violência, será o capitão Brazuca. A Voz do Esporte transmite este clássico internacional a partir das 15h30 (de Brasília), com um pré-jogo de primeira. Com a bola rolando, Christian Rafael está na narração.