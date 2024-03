Além de Donato, brasileiro naturalizado espanhol que afirmou que Vini Jr não sofre racismo na Espanha, o paraguaio José Luis Chilavert ofendeu o brasileiro. Praticando crime de homofobia, o ex-goleiro do San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Peñarol e da seleção paraguaia atacou Vinícius, dizendo que o jogador tem que parar de ser “viad*”.





“Pão e circo, o primeiro a insultar e atacar os rivais é ele (Vinícius). Que não seja um ‘viad*’, o futebol é para os homens”, disse Chilavert, ao abordar os crimes de racismo que Vini Jr vem sofrendo, em sua conta no “X”.

Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 26, 2024





Aliás, essa não foi a primeira vez que Chilavert faltou com respeito ao falar sobre um jogador brasileiro. Em 2011, em entrevista ao jornal argentino “El Tribuno”, foi ríspido ao falar sobre Roberto Carlos, que recebeu uma cuspida do paraguaio em seu rosto.

“Depois da partida, ele veio e me disse: “Índio, nós ganhamos por 2 a 0″. Os brasileiros são uns maricões. Quando lhes convém, dizem que são discriminados. Mas fazem exatamente o mesmo”, disse o paraguaio.

Candidato à presidência no Paraguai

Após pendurar as chuteiras no futebol, José Luis Chilavert entrou na vida política. Ele concorreu às eleições presidências de seu país em 2023. No entanto, recebeu apenas 0,7% dos votos. Assim, quem ganhou o pleito foi Santiago Peña, com 42,74%.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Chilavert ataca Vini Jr: ‘Que não seja um ‘viad*’, o futebol é para os homens’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.