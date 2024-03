Flamengo aprova patrocínio para o meião. Uniforme passa a valer mais de R$ 240 milhões

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, na noite de segunda-feira (25), a proposta do Zé Delivery para patrocinar o clube carioca. Dessa forma, a empresa, que pagará R$ 11 milhões até o fim de 2025, estampará a sua marca no meião do uniforme do time profissional. A estreia será no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, no sábado, contra o Nova Iguaçu.

Além disso, a parceria abrange também a FlaTV, com mais R$ 5 milhões.

Segundo o “ge”, o pagamento será da seguinte forma: quatro parcelas, com duas em maio e agosto de 2024, e outras duas em maio e agosto de 2025.

Outros detalhes da parceria

Durante a votação no Conselho, foi comunicado que o Zé Delivery irá incentivar os esportes olímpicos do clube carioca com cerca de R$ 10 milhões. Além disso, a Ambev, dona da marca do aplicativo de entrega de bebidas, terá a exclusividade de vendas de produtos nas sedes do Flamengo.

Valor do uniforme do Flamengo em 2024

Com o acordo com o Zé Delivery, o Flamengo estampará nove empresas em seu uniforme. Assim, com os R$ 6,8 milhões da startup da Ambev até o fim deste ano, o uniforme rubro-negro irá valer R$ 240,1 milhões. Dessa forma, confira a divisão!

Pixbet (master): R$ 85 milhões/ano

Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano

BRB (omoplata): R$ 25,2 milhões/ano

Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano

Kwai (manga): R$ 10 milhões

ABC (short): R$ 7,1 milhões

Assist card (barra traseira): R$ 8,5 milhões

Tim (número): R$ 7 milhões

Zé Delivery (meião): R$ 6,8 milhões/fim de 2024

