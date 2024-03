O Fluminense já tem dois desfalques certos para a estreia na Copa Libertadores, por acontecer no dia 3 de abril, uma quarta-feira. Diogo Barbosa e John Kennedy, expulsos na final da Recopa, contra a LDU, em 29 de fevereiro, terão de cumprir suspensão.

A punição não acaba por aí: eles só poderão estar aptos na terceira rodada, visto que ambos foram suspensos por duas partidas. Com isso, perderão o jogo contra o Alianza Lima-PER e Colo-Colo (CHI) – este, no dia 9 de abril.

LEIA MAIS: Conmebol vistoria estádio do Colo-Colo antes da estreia do grupo do Fluminense

Com isso, eles só estarão aptos a voltar a campo pelo Flu na competição sul-americana na terceira rodada, contra o Cerro Porteño (PAR), no dia 25 de abril.

Antes, porém, já estarão disponíveis para os jogos do Campeonato Brasileiro contra RB Bragantino (dia 13), Bahia (17) e Vasco (20). Isto porque a suspensão só é válida para torneios com chancela da Conmebol, casos da Recopa Sul-Americana e Copa Libertadores.

Neste meio tempo, o Flu se prepara para a estreia e tenta resgatar jogadores que estiveram lesionados. Casos de Cano, Ganso e Douglas Costa. Já Marlon e Keno seguem no Departamento Médico do clube.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense tem dois desfalques para rodadas iniciais na Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.