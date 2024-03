Antes da final, Ronaldo vai a CT e é tietado por jogadores do Cruzeiro

Na semana que antecede o primeiro jogo da final do Mineiro, Ronaldo visitou o CT do Cruzeiro, nesta terça-feira (26). Antes da preparação para o clássico diante do Atlético-MG, marcado para sábado, às 16h30 (de Brasília) na Arena MRV, o elenco tietou o ex-atacante e dono da SAF do clube celeste.

O craque e empresário terá uma agenda programada na capital mineira, porém sem previsão para estar no estádio do Galo no próximo sábado (30). Vale destacar que a partida terá torcida apenas do Atlético-MG, com a Raposa tendo direito a espaço em camarotes.

Por outro lado, a expectativa é que Ronaldo esteja no segundo jogo, no Mineirão, em 07 de abril. Isso porque o jogo será mando do clube celeste, que teve melhor campanha na primeira fase do Estadual.

Em Belo Horizonte, desde o começo da semana, Ronaldo acompanhou o Masters de Miami na última semana e compareceu a um festival musical em São Paulo, no fim de semana. Além disso, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais irá prestar uma homenagem ao pentacampeão. O Fenômeno receberá o título de cidadão honorário do estado na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília).

Na Toca, o zagueiro Bruno Alves, do Sub-20, que treina no mesmo CT que o time profissional, tietou o ex-atacante e divulgou em sua página oficial no Instagram. Na decisão, por ter feito a melhor campanha da primeira fase, o Cruzeiro joga com vantagem na final. O time poderá voltar a ser campeão, após quatro anos, se empatar os dois jogos ou ganhar e perder pela mesma diferença de gols.

