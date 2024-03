Museu da Pelada homenageia campeões brasileiros pelo Botafogo

O Museu da Pelada está preparando uma homenagem especial ao Botafogo em sua nova edição. Portanto, um evento está previsto para acontecer nesta terça-feira (26/03), às 19h, na Cobal do Humaitá. Wagner, Wilson Gottardo, André Silva e Leandro Ávila, campeões brasileiros pelo Glorioso em 1995, estarão presentes no local.

Assim, os torcedores poderão tirar fotos e pedir autógrafos para ídolos históricos do Botafogo. O título do clube aconteceu há 29 anos atrás, mas segue sendo lembrado com muito carinhos pelos alvinegros. A entrada no evento é gratuita.

Homenagem ao Botafogo

O Museu da Pelada é idealizado pelo jornalista Sérgio Pugliese. O espaço, dessa forma, tem um perfil democrático e homenageia personalidades diferentes do futebol, desde gandulas, dirigentes, árbitros e torcedores.

“O futebol não é feito apenas de talentos intergalácticos. Os personagens folclóricos e carismáticos também têm seu espaço, refletindo a essência da pelada e do jogador esforçado, ainda que limitado”, afirma Pugliese.

“Para mim, a função do Museu da Pelada é passar às novas gerações o bastão da preservação da memória do futebol”, completou Pugliese.

O Museu da Pelada está promovendo uma série de bate-papos entre craques. O encontro é chamado de “Gigantes do Museu”. O objetivo do local é valorizar a memória do futebol e resgatar a sua poesia perdida.

