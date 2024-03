Jogador do Nova Iguaçu projeta finais contra Flamengo: ‘Vamos para cima’

O Nova Iguaçu não tem a mesma qualidade e o mesmo investimento do Flamengo, mas pretende jogar de forma ofensiva nas finais do Campeonato Carioca. Afinal, Yago, meia-atacante do clube, afirmou que Carlos Vitor dificilmente adotará uma estratégia diferente na decisão.

Flamengo x Nova Iguaçu

“Vai ser um jogo difícil. Muito difícil. Mas isso eu vou deixar para o Caldiola (técnico do Nova Iguaçu). Vamos ver o que ele vai falar para a gente, ver a estratégia dele. Mas o time vai jogar o que vem jogando, vai seguir jogando, mantendo, não acho que vai mudar não”, disse Yago ao Charla Podcast.

“Vamos para cima, marcação lá em cima, jogar com a bola, não vai mudar não. Não tem como mudar. Vai ter o Pulgar ali no meio, né, vou ter que procurar uma brecha, cair mais para a lateral, sair do meio. As linhas do Flamengo são juntinhas. Vou ter que achar a brecha”, completou Yago.

Aliás, Nova Iguaçu e Flamengo se enfrentam neste sábado (30/03), às 17h (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. A partida de volta está marcada para dia 7 de abril, também no Maracanã.

