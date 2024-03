Grêmio e Caxias disputam, às 21h (de Brasília), o jogo de volta da semifinal do Gauchão-2024. Como venceu por 2 a 1 na ida, os gremistas jogam pelo empate para avançar à final e buscar o hepta, contra o Juventude, que eliminou o Internacional. Este duelo será na casa gremista e a Voz do Esporte fará uma cobertura muito especial. Ela começa com um esquenta a partir das 19h30. Com a bola rolando, a narração é de João Delfino.

A partida que vale vaga na final do Gauchão também conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Pedro Rogoni nas reportagens. Confira tido com a Voz do Esporte!

