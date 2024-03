Alemanha vence Holanda de virada em amistoso

A Alemanha venceu a Holanda de virada por 2 a 1 nesta terça-feira (26), em amistoso pela data-Fifa, visando a Euro deste ano. Na Frankfurt Arena, Veerman, aos três minutos de jogo, abriu o placar para os holandeses. No entanto, Mittelstädt e Füllkrug garantiram o triunfo para os alemães. O confronto foi cercado por grandes chances de gol para ambas as equipes.

Esse foi o segundo amistoso dessas seleções nesta data-Fifa. Anteriormente, a Alemanha venceu a França por 2 a 0, e a Holanda bateu a Escócia por 4 a 0.

Como foi o jogo

A Holanda abriu o placar logo aos três minutos de jogo. Após bobeada da defesa alemã, Depay arrancou e cruzou para Veerman, que acertou um lindo chute no gol de Ter Stegen. Mas, pressionando a seleção visitante, os alemães empataram aos 10′, quando Mittelstädt, com a perna esquerda, acertou o ângulo, sem chances para Verbruggen. Em resumo, o primeiro tempo foi agitado, com grandes oportunidades de gol para ambos os lados. No entanto, a Alemanha foi quem chegou mais perto do segundo gol. Destaque para a atuação de Kroos, jogador que atua pelo Real Madrid.

Segundo tempo

Em contrapartida, a Holanda foi superior no início do segundo tempo. A seleção do técnico Ronald Koeman buscou ficar com a bola em seu domínio. No entanto, com muita qualidade em seu meio-campo, a Alemanha cresceu em campo com o decorrer da segunda etapa. A equipe mandante quase chegou ao seu segundo gol aos 35 minutos, em forte chute de Muller, mas Verbruggen, com a mão esquerda, impediu. No entanto, aos 34′ ele não teve o que fazer quando Füllkrug, camisa 9 alemão, cabeceou para o gol. O goleiro holandês até tentou fazer a defesa, mas a bola já tinha ultrapassado a linha.

Aos 45 minutos Simons teve a chance de deixar tudo igual no marcador, mas Ter Stegen fez a defesa. Assim, o amistoso terminou com vitória alemã.

