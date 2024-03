França sai atrás, mas vence o Chile de virada em amistoso

Em amistoso realizado em Marselha, a França derrotou o Chile de virada por 3 a 1, nesta terça-feira (26). A equipe vice-campeã mundial até saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Assim, afastou o que poderia ser uma ‘mini-crise’ antes de jogar a Eurocopa, recuperando-se da derrota para a Alemanha, no fim de semana.

Primeiro tempo

A França começou o jogo um pouco desnorteada e viu o Chile fazer 1 a 0 com um gol de grande estilo. Após belíssima triangulação, Marcelino Núñez bateu cruzado e abriu o placar. Mas não demorou muito para que a equipe da casa conseguisse o empate, quando Mbappé fez boa jogada e deixou para Fofana finalizar e marcar o gol francês. Ainda no primeiro tempo, Hernande, cruzou na área e Kolo Muani, de cabeça, deslocou Bravo para virar o placar.

Segundo tempo

Na segunda etapa, apesar da vantagem francesa no placar, o Chile perdeu grandes oportunidades de voltar a empatar. Uma delas foi quando Alexis Sánchez, dentro da pequena área, chutou a bola em cima do goleiro Maignan. Os chilenos ainda tiveram algumas oportunidades em contra-ataques, mas sem sucesso. Assim, os franceses voltaram a carga e conseguiram chegar ao terceiro gol. Kolo Muani fez um carnaval pela direita e cruzou para Giroud bater no alto e fazer 3 a 1. No fim, Osorio ainda diminuiu para o Chile, mas o sul-americanos não conseguiram ir além, mesmo com outra boa chance perdida já nos minutos finais.

FRANÇA 3×2 CHILE

Amistoso Internacional — Data Fifa

Data e horário: 26/03/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Orange Vélodrome, em Marselha (FRA)

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

FRANÇA: Maignan; Clauss, Saliba, Konaté e Théo Hernández; Fofana, Tchouaméni e Camavinga; Kolo Muani, Thuram e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

CHILE: Bravo; Isla, Lichnovsky, Paulo Díaz e Suazo; Echeverría, Núñez; Dávila, Osorio e Alexis Sánchez; Vargas. Técnico: Ricardo Gareca.

Cartões amarelos: nenhum

Gols: Núñez, 6’/1ºT (0-1); Fofana, 18’/1ºT (1-1); Kolo Muani, 25’/1ºT (2-1); Giroud, 27’/2ºT (3-1); Osorio, 37’/2ºT (3-2)

