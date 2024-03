Santos x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e RB Bragantino duelam nesta quarta-feira (27), às 20h30, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. O Peixe chega nesta fase após eliminar a Portuguesa nos pênaltis. Por outro lado, o Massa Bruta bateu a Inter de Limeira nas quartas de final e agora sonha com a final. O embate acontece na casa do Corinthians, após um acordo do Peixe com o Timão e a FPF. A expectativa é que mais de 40 mil pessoas estejam presentes no estádio.

Onde assistir?

O Paulistão Play e a Cazé TV transmitem a partida.

Como chega o Santos

O lateral-direito Aderlan segue como dúvida para enfrentar o Bragantino. Afinal, o jogador se recupera de um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e participou apenas de parte da atividade do último domingo. Além disso, ele não apareceu nas últimas imagens dos treinos da equipe. Contudo, a maior dúvida é quem vai substituir Otero, expulso contra a Portuguesa. Giuliano deve voltar ao time titular e o mais provável é que forme uma parceria com Cazares no meio de campo. Entretanto, caso Fábio Carille queira optar por mais velocidade, ele deve colocar mais um atacante ao lado de Furch e Guilherme. Assim, Pedrinho e Wesley Patatti brigam pela vaga.

Como chega o RB Bragantino

Por outro lado, o Massa Bruta vai poder contar com o lateral-esquerdo Luan Cândido. Afinal, o jogador havia sido punido pelo TJD no último dia 19 com dois jogos de suspensão pela expulsão na partida contra o Santos, na penúltima rodada da primeira fase do Paulista. O atleta já tinha cumprido um jogo de suspensão e agora teria que cumprir mais um. Contudo, o RB Bragantino conseguiu um efeito suspensivo. Além disso, Eduardo Sasha não treinou nos últimos dois dias, mas apenas para acompanhar o nascimento de seu terceiro filho. Assim, ele deve ir normalmente para o embate. Por fim, o meia Lincoln, com dores na coxa esquerda, é dúvida para o duelo.

SANTOS X RB BRAGANTINO

Semifinal do Campeonato Paulista

Data e horário: 17/03/2024, às 20h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

SANTOS: João Paulo; Hayner (Aderlan), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Guilherme e Furch. Técnico: Fábio Carille

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Lincoln; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

