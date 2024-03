Goleiro reserva do São Paulo leva bolada e vai para o hospital

O jovem goleiro Young, do São Paulo, teve que ser levado ao hospital nesta terça-feira (26), após levar uma bolada na cabeça durante o treino da equipe. O incidente aconteceu no final da atividade, enquanto os jogadores de linha realizavam finalizações a gol. Numa delas, o arqueiro acabou levando a bolada, sendo removido posteriormente a um hospital da região. Ele passa bem.

Ainda não é certo o tempo de recuperação de Young, mas ele irá passar a noite desta terça e a manhã de quarta no hospital. Lá, ficará em observação e passará por exames para detectar se houve algum problema interno. Mesmo assim, ele permanece consciente e conversando com médicos e parentes.

Young tem contrato com São Paulo até o fim de 2026. Aos 22 anos, ele é o terceiro goleiro na hierarquia do elenco, atrás de Rafael e Jandrei. Young foi titular da equipe na Copa São Paulo de Juniores em 2022, subindo no ano seguinte para os profissionais. Entretanto, ainda não fez sua estreia do elenco principal do Tricolor.

