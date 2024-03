Bento elogia postura do Brasil, mas critica arbitragem: ‘Não tinha VAR para nos ajudar’

Destaque da Seleção Brasileira no empate com a Espanha, o goleiro Bento comentou sobre o amistoso desta terça-feira. Após a partida, o jogador do Athletico-PR afirmou que foi uma grande partida, mas lamentou a atuação da arbitragem. Para ele, afinal, o primeiro pênalti foi mal marcado.

“Um jogo muito disputado, a seleção da Espanha é uma equipe muito qualificada. A gente esperava um jogo realmente muito movimentado. Acho que o resultado foi justo. Acredito que o primeiro pênalti deles não foi, mas infelizmente não tinha VAR para nos ajudar. Mas faz parte. A gente teve um excelente jogo. No segundo tempo conseguimos evoluir um pouquinho mais do que a gente apresentou no primeiro tempo. Acho que isso ajudou a gente a conseguir buscar o resultado e sair com esse empate”, disse Bento à “Globo”.

O arqueiro, que fez grandes defesas no Santiago Bernabéu, celebrou a oportunidade de enfrentar seleções europeias, já que normalmente o Brasil não tem esta oportunidade. Além disso, o goleiro elogiou o trabalho de Dorival Jr visando a disputa da Copa América.

“Acredito que foi muito bom, amistosos de altíssimo nível. Geralmente é só contra seleções sul-americanas que a gente nas Eliminatórias e alguns amistosos. Mas eu acho que foi bom para mostrar o que o Dorival tem para apresentar para a gente, para o nosso torcedor e a gente tirar as melhores coisas desses amistosos para chegar muito forte na Copa América”, finalizou.

