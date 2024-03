Dorival Jr diz que Brasil surpreendeu muita gente: ‘Poucos acreditavam’

“A Espanha é uma seleção que já tem um conjunto muito bem definido. Seu treinador já conhece cada movimento dos seus atletas. Saímos do Brasil há dez dias e tenho certeza e uma convicção grande que poucos acreditariam naquilo que acabou acontecendo. Nós jogamos um ótimo jogo na primeira partida. Hoje nos faltou um pouquinho de vitalidade, talvez de energia que gastamos no jogo anterior. Mesmo assim, a equipe mostrou uma valentia muito grande, foi atrás do resultado”, disse Dorival.

Dorival elogiou a seleção espanhola, mas disse que o Brasil volta com saldo positivo.

“A equipe da Espanha joga com posse, nós demoramos a encontrar um posicionamento para que pudéssemos anular. A iniciação da equipe adversária e principalmente a ótima movimentação dos três homens de meio que abasteciam a todo o momento os seus homens de fora, os dois garotos aí muito bons, com características sul-americanas, e que fizeram a diferença no jogo de hoje. Mas o Brasil sai daqui com um saldo muito positivo e eu não tenho dúvidas que se fosse a primeira partida ela teria talvez um outro nível de atuação. É natural que o nosso desgaste foi muito alto. Temos esse sentimento de repetirmos uma equipe que precisa adquirir um conjunto e, ao mesmo tempo, de repente oxigenar. Ficamos na dúvida do que fazermos e acreditamos que uma recuperação aconteceria, fato esse que não se deu por completo”, finalizou.

