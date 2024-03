Sem entrar nos dois jogos da Seleção, Richarlison explica o motivo

Sem entrar em campo tanto na vitória contra a Inglaterra, sábado (23) quanto no empate desta terça-feira (26) com a Espanha, o atacante Richarlison não estranhou a situação. Na zona mista após o 3 a 3 diante dos espanhóis, o jogador do Totthenham disse que ainda não está em condições ideais para atuar.

“Conversei com o treinador e entendemos que ainda preciso recuperar da lesão no joelho. Além disso, também não estou na melhor forma física por conta disso. Fora isso estou feliz com o desempenho da equipe. Crescemos muito nesses dois jogos e agora é dar sequência no trabalho”, resumiu o atleta.

Richarlison sonha com a Copa América

Richarlison, contudo, disse confiar que o fim do seu processo de recuperação do joelho direito será mais rápido do que inicialmente se esperava. E afirmou, por fim, que vai contar com ajuda extra no processo.

“Vou me recuperar bem. Contratei o Sasaki (Ricardo Sasaki, fisioterapeuta da Seleção) e ele vai ficar um mês comigo lá em casa. Isso vai me ajudar a ganhar massa muscular. Vai ser importante para que eu possa afinal voltar bem para a Seleção e disputar a Copa América”, explicou.

