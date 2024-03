Pedrinho deve ser novidade nos titulares do Santos para semifinal

O atacante Pedrinho deve ser a principal novidade do Santos para o jogo desta quarta-feira (27), contra o Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista. Ele treinou entre os titulares nesta semana e a tendência é que o técnico Fábio Carille o lance entre os titulares para confronto, que acontece às 20h30, na Neo Química Arena.

Pedrinho entra no lugar de Otero, que está suspenso pelo cartão vermelho que viu diante da Portuguesa, nas quartas de final. Já o meia Giuliano, enfim, deverá ser titular no lugar de Cazares. Ele ficou no banco na partida passada, mas este cenário tem tudo para mudar no jogo desta quarta. O lateral-direito Aderlan segue fora, lesionado, dando lugar a Hayner.

Assim, o Santos deve começar jogando com João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Guilherme. Semifinalista pela primeira vez desde 2016, o Peixe tenta se manter vivo na luta por seu 23° título paulista. Aquele ano marcou justamente a última conquista do Alvinegro no Estadual.

