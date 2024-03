Athletico-PR celebra 100 anos com festa, homenagens e anúncios importantes; confira

É dia de festa para o Club Athletico Paranaense, que completa 100 anos de fundação e história nesta terça-feira. A equipe rubro-negra, que vem se consolidando cada vez mais como uma das mais importantes do país, ano após ano, celebrou a data de maneira especial.

Ainda na segunda-feira, no último dia com 99 anos, o Furacão recebeu homenagens na Assembleia Legislativa do Paraná. A sessão solene foi uma iniciativa do presidente da Assembleia, Ademar Traiano (PSD). Alexandre Curi (PSD), Thiago Bührer (União), Luiz Claudio Romanelli (PSD), Ney Leprevost (União), Matheus Vermelho (PP), Hussein Bakri (PSD) e Tito Barichello (União) também planejaram a ação. Torcedores e representantes do Athletico participaram da ação em Curitiba.

Chegada de novo diretor

Também na segunda-feira, uma novidade importante para o futebol do clube, mas fora das quatro linhas. Afinal, o Furacão confirmou a chegada de André Mazzuco, que deixou o Botafogo para ser o novo diretor de futebol do Athletico.

“É uma grande honra e privilégio poder me juntar ao clube em um momento e em um ano tão especial. Isso me traz também muita responsabilidade. Trabalhar no Athletico é uma ambição para qualquer profissional do futebol, um objetivo a ser alcançado. Poder fazer parte desta história, a partir de agora, significa entregar ao máximo o que for necessário para que o Athletico continue crescendo como instituição, sendo cada vez mais vitorioso e referência no futebol”, disse Mazzuco.

Nova camisa apresentada

Ainda na segunda-feira, o Athletico aproveitou para divulgar seu novo uniforme para a sequência da temporada 2024. As peças contam com as tradicionais quatro listras na diagonal, que “representam os quatro ventos do Furacão”, segundo anunciou o clube. O desenho passou a ser adotado na virada de 2018 para 2019, quando o clube passou por um rebranding, com mudança de escudo e nome.

A camisa titular segue com a cor vermelha, como tradicionalmente, com detalhes em preto. A camisa reserva, contudo, é dourado, justamente por conta do centenário, com os detalhes também em preto. As camisas de goleiros possuem três variantes de cores: azul marinho, roxo e preto.

Festa da torcida

A torcida do Athletico-PR também aproveitou para celebrar a festa e, numa espécie de réveillon fora de época, comemorou na casa do Furacão. Assim, do lado de fora da Ligga Arena, estádio do Furacão, torcedores fizeram uma rua de fogo, com fogos e sinalizadores.

O evento, aliás, começou no fim da noite, ainda antes da virada, e se estendeu pelo início da madrugada.

Treino pesado

Se o dia era de festa para o clube e para os torcedores, os jogadores não tiveram vida fácil. Afinal, na tarde desta terça-feira, o técnico Cuca comandou atividade no CT do Caju.

Nesta quarta-feira, o Furacão encara o Operário, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. Dessa forma, como venceu na ida por 2 a 1, o Athletico tem a vantagem do empate para chegar à final. O time de Ponta Grossa precisa vencer por dois ou mais gols de diferença e, em caso de vitória por um gol de diferença, a partida irá para os pênaltis. O confronto acontecerá na Ligga Arena, às 20h (de Brasília).

