Athletico x Operário: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico e Operário se enfrentam na noite desta quarta-feira (27), na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paranaense. Como o Furaão venceu o jogo de ida por 1 a 0,portanto basta à equipe de Cuca um empate para garantir vaga na decisão. O adversário do vencedor do embate na capital do estado será o Maringá, que eliminou o Coritiba.

Onde Assistir

A TV Furacão e o Nsports transmitem.

Como chega o Athletico

O trabalho de Cuca inegavelmente terá que começar fora de campo. O clube completou 100 anos nesta terça-feira (26). Sendo assim, ao que tudo indica, o treinador precisará evitar que o inevitável clima de festa no estádio não se transforme em oba-oba. Dentro de campo, ainda não se sabe se o goleiro Bento, que serviu à Seleção Brasileira, chegará a tempo de entrar em campo. Ademais, Há dúvidas nas laterais e no ataque, já que Cannobio não ´poderá atuar.

Como chega o Operário

A bela campanha do Fantasma será posta a prova em um estádio lotado com torcida contra. Todavia, na primeira fase da competição, a equipe empatou na Arena. Precisando da vitória, afinal, o técnico Rafael Guanaes está em dúvida apenas na lateral esquyerda, entre Pará e Lucas Hipólito). Nas demais posições, por fim, mandará o que tem de melhor à disposição para tentar surpreender e eliminar o favorito Athlerico.

ATHLETICO X OPERÁRIO

Semifinais do Campeonato Paranaense – Jogo de ida

Data e horário: 27/03/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Liga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Léo Linck (Bento); Madson (Léo Godoy), Thiago Heleno, Kaique Rocha e Felipinho (Esquivel); Fernandinho, Erick, Christian e Zapelli; Cuello (Julimar) e Mastriani. Técnico: Cuca

OPERÁRIO: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará (Lucas Hipólito); Índio, Jacy e Neto Paraíba; Maxwell, Felipe Augusto e Ronaldo.. Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro:~Paulo Roberto Alves Jr.

Assistentes: Leandro Polli Glugoski e Andrey Luiz de Freitas

VAR: Rodolpho Toski Marques

