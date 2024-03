Falta uma semana para a estreia do Fluminense na Libertadores. Nesse sentido, Fernando Diniz teve duas boas notícias para montar a equipe que enfrenta o Alianza Lima, no Peru. Tratam-se dos atacantes Cano e Douglas Costa, que estão recuperados e treinaram com o elenco na tarde desta terça-feira (27). O confronto diante dos peruanos está marcado para o dia 3 de abril, às 21h30 (de Brasília).

O argentino sofreu um entorse no joelho direito no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca e ficou de fora da segunda partida, diante do Flamengo.

Douglas Costa, por sua vez, teve uma lesão no músculo anterior da coxa direita na partida contra o Botafogo, pela última rodada da Taça Guanabara. No entanto, o jogador volta a ficar à disposição do treinador tricolor.

Tricolor tenta esvaziar Departamento Médico

Paulo Henrique Ganso segue se recuperando de dores na panturrilha da perna direita. Sendo assim, o meia segue trabalhando a parte física da transição, com bola, e a tendência é que esteja liberado ainda nesta semana. A informação é do portal ‘ge’.

Por outro lado, outros dois jogadores dificilmente estarão à disposição na estreia da Libertadores. Keno teve uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino no CT Carlos Castilho. O zagueiro Marlon, por sua vez, segue reclamando de dores no joelho direito e está em tratamento.

Além deles, O Fluminense não poderá contar com John Kennedy e Diogo Barbosa que estão suspensos por terem sido expulsos em jogos da Conmebol, na decisão da Recopa Sul-Americana.

Por fim, o Fluminense volta a campo apenas no dia 3 de abril. O time mede forças com o Alianza Lima, no Peru, às 21h30 (de Brasília), na estreia da Libertadores 2024. Além da equipe peruana, Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo também compõem o Grupo A da fase de grupos da competição continental.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cano e Douglas Costa voltam a treinar no Fluminense antes da estreia apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.