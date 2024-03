Flamengo pretende inscrever Gabigol na fase de grupos da Libertadores

Gabriel Barbosa, do Flamengo, recebeu uma punição de dois anos por tentativa de fraude no exame antidoping. No entanto, os dirigentes rubro-negros ainda planejam contar com atacante em 2024. O camisa 10, dessa forma, deve ser inscrito para fase de grupos da Libertadores. A informação é do “ge”.

O Flamengo tem até sexta-feira (29/03) para enviar os nomes para Conmebol e pretende incluir Gabigol na lista de inscritos. O clube acredita na possibilidade de efeito suspensivo e espera contar com atacante na competição.

Punição de Gabigol no Flamengo

O Flamengo está preparando uma defesa do caso e ainda confia na absolvição da punição. No entanto, Gabigol está afastado do elenco rubro-negro. O atacante deve treinar separado nos próximos dias e está fora das finais do Campeonato Carioca.

Aliás, Gabigol tem contrato no Flamengo até o fim de 2024. Portanto, as próximas semanas devem ser decisivas para permanência ou não do atacante. O camisa 10 é um dos ídolos da história do clube e teve participação direta nos últimos títulos conquistados

O Flamengo está no Grupo E da Libertadores, ao lado de Bolívar, Millonarios-COL e Palestino-CHI. A estreia está marcada para acontecer no dia 2 de abril. Até lá, os dirigentes rubro-negros pretendem lutar pela absolvição de Gabigol.

