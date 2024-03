Convocados chegam ao Brasil para defender Palmeiras na semi do Paulistão

Os ”selecionáveis” do Palmeiras já estão no Brasil. Afinal, o atacante Endrick, o volante Ríos e o zagueiro Murilo desembarcaram nesta quarta-feira (27) em São Paulo, acompanhados da presidente do clube, Leila Pereira. O trio estava com suas respectivas seleções em Madri, para amistosos na Data-Fifa.

Endrick e Murilo foram opções de Dorival Júnior durante o empate contra a Espanha, nesta terça-feira (26), que acabou em 3 a 3. O atacante jogou por 45 minutos, enquanto o zagueiro sequer entrou em campo. Já Ríos atuou os 90 minutos com a Colômbia na vitória por 3 a 2 diante da Romênia, no mesmo dia. Os dois jogos aconteceram em Madri, no Santiago Bernabéu e Estádio Metropolitano, respectivamente. Assim, a data facilitou a logística palmeirense para trazer rapidamente os seus jogadores.

Já Leila Pereira era a chefe da delegação brasileira, nos amistoso contra Inglaterra e Espanha nesta Data-Fifa. Assim, utilizou o seu avião particular para voltar ao Brasil junto com os jogadores palmeirenses. Junto com eles, estava o preparador físico do Verdão , Gustavo Kaschel, que já iniciou a recuperação dos atletas ainda durante o voo.

A presença dos jogadores contra o Novorizontino vai depender da condição física e da avaliação de Abel Ferreira. O Verdão encara o Tigre, nesta quinta-feira (28), às 21h35, no Allianz Parque, valendo uma vaga na final do Campeonato Paulista. A partida também marca o retorno do Palmeiras ao seu estádio, após ficar interditado por dois meses para a troca do gramado.

Palmeiras deve ter apenas os desfalques de sempre

Assim, com o retorno dos convocados, o técnico português deve ter apenas os mesmos desfalques por lesão. Afinal, Gómez, Dudu e Bruno Rodrigues seguem sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

