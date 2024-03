Londrina x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Londrina nesta quarta-feira (27), às 20h, no estádio Olímpico Regional, em Cascavel, em jogo amistoso. A partida serve de preparação para as duas equipes. O Timão não entra em campo desde o dia 14 de março, quando deu adeus ao Campeonato Paulista. Assim, o Alvinegro busca ritmo de jogo e ajustes finais visando a estreia na Copa Sul-Americana, no dia 2 de abril. Por outro lado, a equipe paranaense vive uma pausa nas competições antes de iniciar a disputa da Série C do Brasileiro e também caiu no Estadual.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN.

Como chega o Londrina

O Londrina deve estrear alguns reforços no amistoso. Afinal, o goleiro Arthur, contratado junto ao Azuriz; os zagueiros João Maistro (ex-Água Santa) e Rayan (do Itabirito-MG); e o atacante Iago Teles (ex-Guarani) estão à disposição do treinador Emerson Ávila. De resto, o time é a base que vinha como titular no Campeonato Paranaense.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Timão terá o retorno do atacante Romero, que estava com a seleção paraguaia na Data-Fifa. O jogador voltou mais cedo, já que o amistoso contra a Rússia acabou sendo adiado por conta de um atentado terrorista. O jogador deve ser relacionado. Félix Torres, que defendeu o Equador, deve ficar fora. Contudo, a equipe deve ser a mesma que venceu o São Bernardo, pela segunda rodada da Copa do Brasil, com destaque para o ataque formado por Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul.

LONDRINA X CORINTHIANS

Amistoso

Data e horário: 27/03/2024, às 20h (de Brasília)

Local: estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR)

LONDRINA: Arthur; Thiago Ennes, Rayan, Davi (João Maistro) e Pedro Cacho; Marthã, Riquelmy e Rafael Longuine; Calyson, Everton e Iago Teles (Henrique). Técnico: Emerson Ávila

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Técnico: António Oliveira

Árbitro: André Ricardo Martins (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta e Welvys Fladerson Gomes Afonso (PR)

