Santos x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (27/3), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal do Paulistão O Peixe chega nesta fase após eliminar a Portuguesa nos pênaltis. Já o Massa Bruta bateu a Inter de Limeira. O duelo tem o Santos como mandante, mas acontece na casa do Corinthians, após um acordo do Peixe com o Timão e a FPF, Já que a capacidade da Vila Belmiro é pequena. A expectativa é que mais de 40 mil pessoas no estádio. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida decisiva e abre as transmissões às 19h. E com a bola rolando, Aldo Luiz estará narrando todas as emoções desta semifinal. Quem avançar pegará Palmeiras ou Novorizontino.