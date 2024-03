Conmebol define uruguaio como árbitro de Alianza Lima x Fluminense

A Conmebol definiu que o uruguaio Andrés Matonte, de 34 anos, será o árbitro da partida entre Alianza Lima x Fluminense, pela 1ª rodada da Libertadores. O jogo acontece na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na capital peruana. Nesse sentido, o profissional esteve à frente de apenas um jogo do Tricolor na última edição do torneio continental. Na vitória por 2 a 0 sobre o Olímpia, no Maracanã.

Além disso, os compatriotas Nicolas Tarán e Carlos Barreiros serão os auxiliares, e Esteban Ostojich comanda o VAR. Mantonte é considerado como um dos principais árbitros do futebol uruguaio e apitou a semifinal do Real Madrid do último Mundial de Clubes, contra o Al Ahly. Na ocasião, os espanhóis golearam por 4 a 1.

O árbitro, aliás, também esteve na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Por lá, apitou a vitória da Croácia por 4 a 1 sobre o Canadá, em uma partida sem maiores polêmicas.

Outro jogo em que Matonte esteve à frente foi a decisão da Recopa Sul-Americana, em 2023, entre Independiente del Valle e Flamengo. Sendo assim, no jogo, que aconteceu dia 28 de fevereiro do último ano, dois lances chamaram a atenção. No primeiro deles, o impedimento de Pedro, logo aos 16 do primeiro tempo. O árbitro distribuiu 13 amarelos ao longo da partida, com direito a vaias por parte da torcida rubro-negra. Apesar da vitória da equipe carioca no tempo normal, os equatorianos ficaram com o título na disputa de pênaltis.

