Los Angeles FC é favorito para contratar Olivier Giroud

A tendência é de que o Los Angeles FC agregue mais uma estrela vindo do futebol europeu ao seu plantel. Mais especificamente, o centroavante francês Olivier Giroud. Ao menos, essa é a informação trazida recentemente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

De acordo com Fabrizio, o clube que milita na Major League Soccer (MLS) avançou para a proposta formal após as conversas iniciais terem bom curso.

O profissional da imprensa chegou a agregar que outros clubes observam de maneira atenta a situação de Giroud e seu contrato em vias de se encerrar com o Milan. Como o acordo vigente termina em 30 de junho, ele já está autorizado a assinar um pré-contrato com outra entidade.

Todavia, além da vontade já declarada de Olivier Giroud em jogar nos Estados Unidos, existe um ‘trunfo’ utilizado pelo LAFC no processo de convencimento do maior artilheiro da história da seleção francesa. Isso porque os norte-americanos contam no plantel com Hugo Lloris, nome que vem se mostrando ativo em busca de acelerar a contratação de Giroud.

Apesar da saída iminente do Milan, fato é que o jogador segue tendo impacto notório no sistema ofensivo da equipe de Milão. Com 14 gols e 10 assistências em 2023/2024, ele é o artilheiro isolado da representação milanista no biênio.

