Torcida do Corinthians espalha provocações ao Santos em Itaquera

Torcedores do Corinthians espalharam provocações ao Santos, no entorno da Neo Química Arena, nesta madrugada. O Peixe vai jogar em Itaquera nesta quarta-feira (27), contra o RB Bragantino, às 20h30, pela semifinal do Campeonato Paulista. Seguidores do Timão espalharam faixas, cartazes e pichações provocando o Alvinegro Praiano.

Nas mensagens há referências ao rebaixamento do Santos à Série B, à goleada aplicada pelo Corinthians sobre o rival por 7 a 1 em 2005 e até mesmo ao ex-atacante Robinho, ídolo do Peixe, condenado por estupro. As imagens são do site “Nós na Bancada”.

A escolha do local pela diretoria santista pela Neo Química passa por vários pontos. Porém, o mais atrativo foi a questão do público. Afinal, contra o São Bernardo, pela fase de grupos do Paulistão, o Peixe atuou no MorumBIS para mais de 50 mil pessoas e conseguiu uma renda de R$ 2 milhões. Os números empolgaram a diretoria, que espera jogar mais vezes na capital. Por se tratar de uma semifinal, o Santos espera ter uma renda maior. Como o estádio em Itaquera comporta até 48 mil pessoas, o Alvinegro Praiano espera um público grande novamente.

Por outro lado, o Corinthians deve lucrar de R$ 700 a R$ 800 mil com a partida do Santos na Neo Química Arena. Aliás, o valor será pago à vista pelo Peixe. O número corresponde aos custos operacionais da abertura da arena, com a estrutura que o clube usa em seus jogos, além do valor pela utilização do espaço. Como está eliminado do Paulistão, o Alvinegro viu a possibilidade de ter um lucro neste período sem partidas em seu estádio.

Veja mais fotos da provocação da torcida do Corinthians

