O Botafogo divulgou, na noite de terça-feira (26/03), os relacionados para partida diante do Boavista. Após dez dias de treinos, Fábio Matias optou por preservar alguns jogadores alvinegros na final da Taça Rio. Afinal, os olhares do técnico estão voltados para fase de grupos da Libertadores.

LEIA MAIS: Boavista x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Relacionados do Botafogo

O Botafogo, dessa forma, conta com desfalques importantes diante do Boavista. Afinal, Jeffinho, Luiz Henrique e John estão se recuperando de lesão e seguem indisponíveis para jogar. Além disso, Eduardo, Danilo Barbosa, Mateo Pontes e Savarino foram poupados por Fábio Matias.

O Glorioso, desse modo, deve entrar com um time alternativo em campo. A provável escalação conta com Gatito Fernandez, Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Raí (Kauê); Júnior Santos, Emerson Urso (Yarlen) e Tiquinho Soares.

Atletas relacionados para o jogo desta quarta, às 19h30, com o Boavista. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/tTHz1mRLKb — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 26, 2024

Aliás, Boavista e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (27/03), às 19h30 (Horário de Brasília), no Elcyr Resende (Bacaxá), pelo jogo de ida da final da Taça Rio. O duelo de volta acontece no sábado (30/03), no Nilton Santos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com desfalques, Botafogo divulga relacionados para final da Taça Rio apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.