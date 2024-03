Um dos grandes nomes do futebol carioca, Joel Santana receberá homenagem na Calçada da Fama do Maracanã. A cerimônia, que eternizará os pés do técnico e ex-jogador, será na segunda-feira (1), às 11h. Aos 75 anos, o treinador, campeão pelos quatro grandes times do Rio de Janeiro, está sem clube.

A iniciativa é da SUDERJ (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro). Grandes personagens do futebol brasileiro, como Bellini, Marta, Nilton Santos e Sócrates, já deixaram suas marcas no local.

Joel Santana é o único treinador que conquistou o troféu do Campeonato Carioca por Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Além disso, é o segundo maior técnico em número de conquistas do título, com sete. A frente dele apenas Flávio Costa, com nove.

Aliás, além de treinar equipes cariocas, Joel também trabalhou em grandes clubes do futebol brasileiro, como Internacional, Corinthians e Cruzeiro. Fora do país, treinou o Al-Hilal e o Al-Nasr, além da seleção da África do Sul.

Livre no mercado, Papai Joel, como é carinhosamente chamado pelos torcedores, tem um canal no YouTube, o “Canal do Joel”, com mais de 70 mil inscritos. Além disso, com seu grande carisma, vem realizando trabalhos como garoto-propaganda.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Joel Santana será homenageado na Calçada da Fama do Maracanã apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.