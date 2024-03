O Fluminense terá, nos próximos dias, duas novidades importantes visando a estreia na Libertadores. Tratam-se de André e Jhon Arias, que defenderam as cores de suas respectivas seleções nesta Data Fifa e voltam juntos da Espanha para o Rio de Janeiro. Assim, os dois atletas entraram em campo na última terça-feira (26) e, agora, voltam suas atenções para o jogo contra o Alianza Lima, no Peru, dia 3, às 21h30 (de Brasília).

O volante entrou em campo pela Seleção no intervalo do empate em 3 a 3 com a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri. Arias, por sua vez, foi titular pela Colômbia e marcou um na vitória por 3 a 2, contra a Romênia, no estádio Cívitas Metropolitano, também na capital espanhola.

Nesse sentido, ambos compartilharam nas redes sociais o retorno ao Brasil. Algo que também foi compartilhado pelo perfil oficial do clube carioca: “eles estão voltando”.

Leia mais: Fluminense homenageia técnico Fernando Diniz, que completa 50 anos

Por fim, o Fluminense volta a campo apenas no dia 3 de abril. O time mede forças com o Alianza Lima, no Peru, às 21h30 (de Brasília), na estreia da Libertadores 2024. Além da equipe peruana, Cerro Porteño (PAR) e Colo-Colo também compõem o Grupo A da fase de grupos da competição continental.

O post Após Data Fifa, André e Arias voltam juntos da Espanha para o Fluminense apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.