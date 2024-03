Atlético anuncia a contratação de destaque do Campeonato Mineiro

O Atlético anunciou a contratação do jovem meia atacante Robert Santos, de 20 anos. O atleta estava no Athletic, de São João Del Rei, equipe que disputou o Campeonato Mineiro.

O atleta chega para o Galo por empréstimo de nove meses. No entanto, no contrato, há cláusula para o atleta ficar em definitivo.

Tem cara nova na Cidade do Galo! O Galo acertou o empréstimo do meia Robert, destaque do Athletic no Campeonato Mineiro, até dezembro de 2024. O atleta se juntou ao elenco nesta semana e já iniciou os trabalhos com a nossa camisa! Seja bem-vindo ao maior clube de… pic.twitter.com/8r3DpHQR3X — Atlético (@Atletico) March 27, 2024

“O Galo acertou o empréstimo do meia Robert, destaque do Athletic no Campeonato Mineiro, até dezembro de 2024. O atleta se juntou ao elenco nesta semana e já iniciou os trabalhos com a nossa camisa!”, postou o clube nas redes sociais.

Robert interessava a outros clubes brasileiros. No entanto, o Galo, conforme apuração do Jogada10, foi o único que aceitou pagar pelo empréstimo. Portanto, o Galo vai desembolsar R$ 700 mil pelos direitos do jogador.

Vale lembrar, aliás, que o próprio Cruzeiro chegou a negociar com o atleta. O clube celeste não quis colocar dinheiro, mas argumentou ao atleta e seus empresários que teria mais espaço na Toca da Raposa II, enquanto no Atlético seria mais um.

Robert é uma promessa do futebol brasileiro. Ele surgiu no futebol baiano, onde jogou no Jacuipense, Vitória e Bahia. Passou ainda pelo Palmeiras, mas sua vida extracampo sempre o prejudicou. A passagem por São João Del Rei, no entanto, foi diferencial, afinal, conseguiu ter melhor comportamento fora dos gramados.

