Uma das equipes mais celebradas e exaltadas no futebol argentino é, certamente, a geração do River Plate pertencente a década de 1940. Não por acaso, seus resultados expressivos (dez títulos ao longo da década) e imponência técnica renderam o apelido de La Máquina. Ao ponto, aliás, da indicação de ser a precursora da escola que se popularizou como ‘Futebol Total’, obra do treinador holandês Rinus Michels.

Agora, além dessas referências, o River tratou de rememorar a icônica era vencedora no mais novo modelo alternativo de uniforme. Assim como os demais desenhos, a responsabilidade de elaboração e fabricação pertence a empresa alemã de material esportivo Adidas.

Com tom predominantemente preto, as listras nas mangas brancas e os detalhes nas bordas em vermelho fazem referência as cores do clubes desde sua origem. Porém, o que mais chama a atenção é o formato adotado para as linhas na área da omoplata.

Isso porque os tons de vermelho, branco e preto foram colocados em formato semelhante aos trilhos do trem. Algo que, inegavelmente, faz referência a outro dos apelidos imputados ao histórico time ser de ‘Locomotiva’.

Não por acaso, no museu do River Plate, a seção dedicada a homenagear o período em questão chama a atenção pelo imenso vagão de locomotiva que aparece abaixo da foto dos cinco expoentes da geração: Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Ángel Labruna e Félix Loustau.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post River Plate homenageia ‘La Máquina’ em seu novo uniforme apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.