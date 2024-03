Grêmio x Palmeiras no Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Palmeiras duelam nesta quinta-feira (28), às 15h, no estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. As Gurias Tricolores estão na terceira colocação com seis pontos. Aliás, elas chegam com duas vitórias seguidas na competição. Por outro lado, as Palestrinas estão na décima posição, com quatro pontos, sendo uma vitória, um empate e uma derrota e querem subir na tabela.

Como chega o Grêmio

O Grêmio vem de 2 vitórias seguidas contra Botafogo, por 2 a 0, e Fluminense, 3 a 2.. Assim, com uma formação já estruturada na equipe, a técnica Thaissan Passos deve optar por manter a mesma formação da última partida. Destaque para o trio de ataque tricolor, formado por Cássia, Giovaninha e Caty, cada uma com um gol anotado até aqui no Brasileirão Feminino. Contudo, no sistema defensivo, as Gurias devem voltar com a zagueira colombiana Mónica Ramos, expulsa ainda no primeiro tempo no jogo de estreia, na derrota para o líder Corinthians por 3 a 0. Aliás, ela e Tayla devem formar a dupla de zaga.

Como chega o Palmeiras

Por outro lado, o Palmeiras tenta se reabilitar após conhecerem a primeira derrota no ano de 2024. Na última rodada, o Alviverde foi superado pelo Botafogo, por 2 a 0, em casa. Antes, empatou com o RB Bragantino por 2 a 2, e venceu o Flamengo em um movimentado 3 a 2. Assim, a defesa do Verdão ainda precisa encontrar a peça final no quebra-cabeça montado por Camilla Orlando. Afinal, nos três jogos, foram três formações diferentes na zaga, sempre seguindo o 3-4-3. Poliana e Bruna Calderan são nomes certos, mas a indefinição está na defensora central. Por fim, no ataque, a artilheira Amanda Gutierres, com 4 gols no Brasileirão Feminino, deve aparecer ao lado de Lais Estevam, também titular nos 3 jogos, e de Taina Maranhão. A argentina Yamila Rodríguez é opção.

GRÊMIO X PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro feminino – 4ª rodada

Data e horário: 28/03/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS)

GRÊMIO: Vivi; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raíssa Bahia; Raquel Fernandes, Jessica Peña e Dayana Rodríguez; Caty, Cássia e Giovaninha.Técnica: Thaissan Passos.

PALMEIRAS: Natascha; Poliana, Fe Palermo e Bruna Calderan; Flavia Mota, Juliete, Ingryd Lima e Brena Carolina; Taina Maranhão, Amanda Gutierres e Lais Estevam. Técnica: Camilla Orlando.

Árbitro: Luciana Mafra Leite (RJ)

Assistentes: Ariela Duarte da Silveira (RS) e Mateus Olivério Rocha (RS)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Grêmio x Palmeiras no Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.