Endrick envia carta ao irmão mais novo e emociona: ‘aproveite sua vida como quiser’

Endrick já apareceu para o mundo pelo Palmeiras e ser contratado pelo Real Madrid. No entanto, vai confirmando sua condição de promessa do futebol mundial com a camisa da Seleção Brasileira ao marcar gols contra Inglaterra e Espanha. E, agora, ele voltou a marcar história.

Em projeto do The Players Tribune Brasil, Endrick teve a missão de enviar uma carta para o irmão mais novo. Ele, aliás, usou o momento para dar leveza e dizer que o principal objetivo já foi alcançado.

“Durante três gerações, ou talvez mais, a nossa família teve que perseguir o sonho do futebol, tentando mudar nossas condições. Mas agora você pode fazer o que você quiser. Você pode ser médico ou advogado, ou talvez, já que vamos para a Espanha, no país de Nadal e Alcaraz, você pode se tornar um tenista profissional. Você já está correndo atrás da bola, como eu. Então você pode ser jogador de futebol, se quiser. Mas você não tem que ser. Não há mais estresse, graças a Deus, graças à Mãe e ao Pai, e graças ao futebol. Quero que você aproveite sua vida como quiser, irmão. É o meu presente pra você”, escreveu.

Endrick maduro

Apesar de ser jovem, apenas 17 anos, e ter tanto sucesso, Endrick mostrou na carta que tem consciência do que está acontecendo em sua vida.

“Espero que você entenda, irmão. A vida que estamos vivendo agora não surgiu do nada. Foi conquistada, com muito trabalho e muitas lágrimas. Mamãe sempre diz que um único erro pode fazer com que tudo desmorone, e ela está certa. No momento em que esquecemos de onde viemos, corremos o risco de nos perdermos. É por isso que estou te dando como presente a história da nossa família. Que você sempre guarde isso em seu coração. Te amo, Mano”, concluiu.

