O Internacional deixou a eliminação no Gauchão de lado e já iniciou a preparação para a estreia na Sul-Americana. Coudet e sua comissão técnica focam nos trabalhos para que o lateral-esquerdo Bernabei e o volante Thiago Maia possam estrear no torneio. Ambos realizam atividades que priorizam o aprimoramento da parte física, já que estão grande período sem atuar.

A falta de ritmo de jogo é o principal obstáculo para a dupla. Afinal, Thiago atuou apenas uma vez nesta temporada. No caso, pelo Flamengo, sua ex-equipe, contra a Portuguesa, em 27 de janeiro. Já no caso de Bernabei, a última vez que entrou em campo pelo Celtic foi em 17 de fevereiro.

Até a estreia na Sul-Americana, o volante vai ficar sem atuar por 66 dias. Já o lateral-esquerdo, 45 dias. Ambos foram as últimas duas contratações do Inter, mas chegaram depois do prazo final de inscrição no Estadual. Por isso, não havia possibilidade de entrar em campo antes pelo time no Gauchão.

Internacional favorito na Sula

Após a queda para o Juventude no Estadual, no Colorado retornou aos treinos na última terça-feira (26). Assim, o grupo terá uma semana para se preparar até a estreia na Sul-Americana. A primeira partida no torneio será diante do Belgrano, na próxima terça-feira (02/04), no estádio Mário Kempes, às 19h (de Brasília), em Córdoba, na Argentina.

O Internacional é considerado o participante favorito do seu grupo e da competição a vencer o título. Especialmente pela sua movimentação no mercado, com contratações badaladas. No caso, as aquisições do zagueiro Robert Renan, o volante Fernando, além dos atacantes Borré e Alario, vindos da Europa.

O Colorado está no Grupo C da Sul-Americana junto com Belgrano da Argentina, Delfín do Equador. Assim como o estreante em competições internacionais, o Real Tomayapo da Bolívia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Internacional prepara Bernabei e Thiago Maia para estrear na Sul-Americana apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.