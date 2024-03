Cruzeiro abre negociações para renovar com goleiro Anderson

O Cruzeiro abriu negociações para renovar com o goleiro Anderson, de 26 anos, cujo vínculo termina no fim da atual temporada, segundo a rádio “Itatiaia”. Assim, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de julho.

O tempo do novo contrato ainda não foi definido, mas a expectativa é que ele renove até o fim de 2025, com possibilidade de estender por mais um ano.

Anderson chegou ao Cruzeiro em 2023 e vem sendo reserva de Rafael Cabral. Apesar da boa fase do principal concorrente, é considerado um jogador importante no grupo e também uma liderança no vestiário. Apesar dos aspectos positivos, atuou em apenas uma partida oficial pela Raposa.

Dessa maneira, a única vez que entrou em campo oficialmente foi diante do Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando Rafael Cabral estava suspenso. Anderson participou ainda do jogo-treino contra o Bragantino, após o Campeonato Mineiro de 2023.

As atenções do Cruzeiro, agora, estão 100% voltadas para a final do Campeonato Mineiro. No sábado, às 16h30 (de Brasília), o Cabuloso encara o Atlético-MG, na Arena MRV, no primeiro jogo da decisão.

