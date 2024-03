Titular da Seleção Brasileira nos dois amistosos nesta Data Fifa, o brasileiro Wendell, de 30 anos, despertou interesse de um gigante do futebol italiano. De acordo com informações do jornal italiano ‘Gazzetta dello Sport’, a Juventus mandou um olheiro para observar de perto o lateral-esquerdo que atualmente pertence ao Porto na partida contra a Espanha, na última terça-feira (26), no Santiago Bernabéu.

Ao mesmo tempo, a imprensa italiana explica dois motivos para Wendell ser uma boa alternativa para reforçar a Juventus na próxima temporada.

Wendell tem contrato com o Porto somente até junho de 2025, o que pode pressionar os portugueses a venderem o jogador para evitar que ele deixe o clube sem custos ao fim do vínculo. Além disso, a Juve tem condições de oferecer um salário melhor ao jogador em comparação ao clube português, além de colocá-lo em um dos maiores clubes do futebol italiano.

A Juventus monitora opções para reforçar a lateral-esquerda na próxima temporada. O contrato de Alex Sandro termina no próximo mês de junho, enquanto Kostic não tem sido muito influente no setor ofensivo.

LEIA MAIS: Rudiger, do Real Madrid, denuncia jornalista que o associou ao Estado Islâmico

Por outro lado, Wendell ganhou espaço no time titular do Porto nos últimos três anos no clube e já disputou 97 partidas pelo Dragão. Além disso, o brasileiro vive seu melhor momento na atual temporada e a estreia na Seleção Brasileira confirmou a boa fase do jogador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Juventus de olho na contratação de jogador da Seleção Brasileira apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.