Juan Jesus critica absolvição de Acerbi em acusação de racismo

Juan Jesus se posicionou nesta quarta-feira (27) após o zagueiro Francesco Acerbi ser absolvido da acusação de racismo feita pelo brasileiro, no empate por 1 a 1 entre Napoli e Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano. A justiça desportiva italiana, por falta de provas, afirmou que o zagueiro da Inter de Milão não receberá punição pelos alegados insultos racistas contra o jogador da Napoli. Ao mesmo tempo, a decisão não prevê a possibilidade de o brasileiro apresentar recurso. Ou seja, a decisão é final.

O Napoli divulgou a nota de Juan Jesus no site oficial do clube. No comunicado, o brasileiro se diz “desanimado com o desfecho” do caso, julgado na última terça-feira (26) pela justiça esportiva italiana. Ao mesmo tempo, a decisão se baseou no fato de não haver “a menor evidência” para chegar a “uma certeza razoável a esse respeito”.

“Li várias vezes, com grande pesar, a decisão com a qual o Juiz Desportivo considerou não haver provas de que fui vítima de insultos racistas durante o jogo Inter x Napoli no dia 17 de março: é uma avaliação que, embora respeitando isso, tenho dificuldade em entender e isso me deixa com muita angústia”, diz uma parte do comunicado.

"Espero sinceramente que esta triste história para mim possa ajudar todo o mundo do futebol a refletir sobre uma questão tão séria e urgente."

Envolvido no suposto caso de racismo, Acerbi acabou sendo cortado da lista de relacionados da seleção da Itália nesta Data Fifa. Porém, com a decisão da justiça desportiva, o zagueiro está liberado para jogar e livre de qualquer punição.

“Espero sinceramente que esta história, para mim, triste, possa ajudar todo o mundo do futebol a refletir sobre um assunto tão sério e urgente”, escreveu o brasileiro.

