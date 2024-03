Leila Pereira apoia candidatura do Brasil ao Mundial Feminino

Primeira mulher a ser chefe de delegação da Seleção Brasileira Masculina, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, demonstrou publicamente seu desejo de que o Brasil sedie a Copa do Mundo Feminina em 2027. Em mensagem postada por ela, nesta quarta-feira (27), a dirigente diz esperar que a competição seja um divisor de águas para o futebol feminino. Mas, ainda mais que isso, que mais mulheres se envolvam diretamente com o esporte, a partir desta iniciativa.

“Gostaria que muito mais mulheres estivessem no meio do futebol, trabalhando ou comandando. Nós, mulheres, teremos uma grande oportunidade de estar no foco do futebol mundial se o Brasil for sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Vamos torcer para que a competição seja aqui e que muito mais mulheres estejam no futebol”, disse Leila.

De acordo com o comitê organizador do Mundial de 2027, um dos pilares da candidatura do Brasil é a “inserção e capacitação de novas mulheres sul-americanas no mercado de grandes eventos”. Além disso, o grupo destaca que pretende “oferecer a profissionais já experientes espaços de liderança e decisão na administração do futebol no continente, assim como alavancar carreiras de mulheres em várias posições do ecossistema do futebol: jogadoras, treinadoras, árbitras, jornalistas, gestoras e dirigentes”.

A escolha da sede da Copa do Mundo de 2027 será em 17 de maio de 2024, em Bangkok, na Tailândia. O Brasil disputa a sede com duas candidaturas conjuntas, uma do trio Bélgica, Alemanha e Holanda e outra da dupla México e Estados Unidos.

