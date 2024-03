Após polêmica, Arboleda retorna aos treinos no São Paulo

Depois da polêmica que se envolveu durante a Data Fifa, com a seleção do Equador, o zagueiro Arboleda voltou ao São Paulo nesta quarta-feira (27), retomando assim a rotina de treinamentos pelo Tricolor. O defensor, ao lado do atacante Plata, levou um companheiro de equipe, de 16 anos, a uma boate em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A situação gerou grande repercussão através das redes sociais.

Mesmo assim, não houve qualquer punição a Arboleda, nem do São Paulo, tampouco da Federação Equatoriana de futebol. Tanto é que, nesta quarta, ele treinou pela manhã, ao lado de Raul Bobadilla. O paraguaio, que também esteve com a seleção de seu país na última semana, foi outra novidade na equipe de Thiago Carpini.

Mas é só nesta quinta-feira que os outros quatro convocados às suas seleções retornarão ao São Paulo. São eles o goleiro Rafael e o volante Pablo Maia, chamados à Seleção Brasileira, o zagueiro Ferraresi, da Venezuela, e o meia James Rodríguez, da Colômbia. No departamento médico, seguem o zagueiro Moreira, o volante Luiz Gustavo o meia Patryck e o atacante Calleri.

O São Paulo, dessa forma, dá sequência à preparação para sua estreia na Libertadores. O Tricolor entra em campo no próximo dia 3, contra o Talleres, da Argentina, às 21h30.

