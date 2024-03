Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Novorizontino nesta quinta-feira (28), às 21h35, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. O Verdão chega com moral, por ser o único time invicto do torneio e de eliminar a Ponte Preta por 5 a 1 nas quartas de final. Por outro lado, o Tigre também está embalado após surpreender e eliminar o São Paulo nos pênaltis, em pleno MorumBIS. O embate também marca o retorno do Alviverde ao seu estádio, que estava interditado há dois meses para a troca de seu gramado.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Paulistão Play, Record TV, TNT Sports, Max e CazeTv, no Youtube.

Como chega o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira terá retornos importantes para o embate decisivo. Afinal, Endrick, Murilo e Richard Ríos, que estavam com suas seleções, já retornaram ao Brasil e devem ser titulares contra o Novorizontino. Além disso, o zagueiro Gustavo Gómez treinou nesta semana e vive a expectativa de ser ao menos relacionado pelo Verdão. Assim, os únicos desfalques devem ser Dudu e Bruno Rodrigues, sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Por fim, o Alviverde terá o importante retorno do Allianz Parque, que estava interditado há dois meses para a troca de seu gramado.

Como chega o Novorizontino

Por outro lado, o técnico Eduardo Baptista tem vários jogadores lesionados. Afinal, Léo Tocantins, Vitinho, Willean Lepo, Marcelo, Willian Farias e Rodrigo Soares estão no departamento médico. Contudo, nenhum destes jogadores seria titular para o duelo contra o Palmeiras, caso estivesse à disposição. O grande destaque da partida deve estar ao lado do Tigre, já que Rômulo, destaque da equipe no Paulistão, já está acertado com o Verdão, mas vai defender o time do interior nesta semifinal.

PALMEIRAS X NOVORIZONTINO

Semifinal do Campeonato Paulista

Data e horário: 28/03/2024, às 21h35 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan (Gustavo Gómez) e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno (Richard Ríos), Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

NOVORIZONTINO: Jordi; Rafael Donato, Renato Palm e Chico; Raul Prata, Geovane, Marlon, Rômulo e Danilo Barcelos; Fabrício Daniel e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Daniel Luis Marques e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Marcio Henrique de Gois

