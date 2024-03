Botafogo goleia o Boavista e encaminha título da Taça Rio

O bi está mais perto. Afinal, nesta quarta-feira, o Botafogo visitou o Boavista pelo jogo de ida da final da Taça Rio e venceu o time da Região dos Lagos por 4 a 0. Em partida disputada Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, o atacante Tiquinho Soares balançou as redes duas vezes, enquanto Júnior Santos e Yarlen fecharam a conta nos minutos finais para o Alvinegro.

Dessa forma, com o resultado, o Botafogo fica muito perto de conquistar a Taça Rio pelo segundo ano seguido. Esta fase do Campeonato Carioca é disputada entre os clubes que ficaram entre as quinta e oitava colocações na Taça Guanabara. No jogo de volta, o Alvinegro poderá perder por até três gols de diferença que ficará com o troféu. Para o Verdão, apenas vitória por cinco gols de diferença serva para o título. Em caso de vitória por quatro gols de diferença, porém, o jogo irá para os pênaltis.

Primeiro tempo

Os 45 minutos iniciais foram movimentados, e o Alvinegro foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. O VAR, porém, precisou trabalhar e interviu em dois lances capitais. Antes, contudo, aos 15 minutos, o Botafogo abriu o placar com Tiquinho Soares. Em lindo lançamento de Barboza do campo de defesa, Júnior Santos recebeu nas costas da marcação e limpou os zagueiros. A bola ficou limpa para o camisa 9, que bateu no canto para marcar. Quatro minutos depois, Júnior Santos ampliou para o Glorioso, mas o VAR pegou impedimento de Marlon Freitas, que deu o passe para o camisa 11. Aos 33, Lucas Halter cometeu pênalti em Matheus Lucas, mas o VAR entrou em ação novamente para pegar posição irregular do atacante do Boavista.

Segundo tempo

O Boavista voltou com mudança para a etapa final, com a entrada do experiente Erick Flores. E o camisa 10 do time de Saquarema deu trabalho e assustou o Botafogo duas vezes, com dois chutes perigosos. No primeiro, a bola passou tirando tinta da trave de Gatito. Na segunda, porém, o goleiro alvinegro fez grande defesa em chute rasteiro. Mas como diz a máxima do futebol, que quem não faz, leva, o time de Fábio Matias foi letal em contra-ataque. Aos 25, a dobradinha se repetiu pela direita, e Júnior Santos foi na linha de fundo. O camisa 11 cruzou rasteiro, e Tiquinho Soares chegou batendo de primeira para fazer o segundo. Aos 43, em novo contra-ataque, Júnior Santos ficou cara a cara com o goleiro e bateu no canto para fazer o quatro. Três minutos depois, Yarlen fechou a conta.

Sequência

Botafogo e Boavista voltam a campo no próximo domingo, pelo jogo de volta da final da Taça Rio. O jogo acontecerá no Estádio Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília).

BOAVISTA 0 X 4 BOTAFOGO

Campeonato Carioca 2024 – Taça Rio – Final – Jogo de ida

Data: 27/03/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

BOAVISTA: André Luiz; Ludke (Abner Vinícius, 31’/2ºT), Sheldon, Gabriel Almeida, Pablo Maldini e Alyson; William Oliveira, Crystopher e Ryan Guilherme; Matheus Lucas (Gabriel Conceição, 38’/2ºT) e Jeffinho (Erick Flores, intervalo). Técnico: José Quadros

BOTAFOGO: Gatito Fernandez; Damián Suárez (Rafael, 31’/2ºT), Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal (Hugo, 17’/2ºT); Marlon Freitas, Gregore e Kauê (Breno, 31’/2ºT); Júnior Santos, Raí (Yarlen, 17’/2ºT) e Tiquinho Soares (Janderson, 37’/2ºT). Técnico: Fábio Matias

Gols: Tiquinho Soares, 15’/1ºT (0-1); Tiquinho Soares, 25’/2ºT (0-2); Júnior Santos, 43’/2ºT (0-3); e Yarlen, 46’/2ºT (0-4)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Júlio César de Souza Gaudêncio

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartão Amarelo: Pablo Maldini e Erick Flores (BOA); Raí, Alexander Barboza e Tiquinho Soares (BOT)

Cartão Vermelho: –

