No retorno de Paulinho, Corinthians vence Londrina em amistoso

O Corinthians não encantou, mas venceu o Londrina. O Timão foi superior e jogou com superioridade numérica na etapa final, mas mesmo assim sofreu para vencer o time paranaense por 3 a 0, nesta quarta-feira (27), em Cascavel, no Paraná, com dois gols de Ángel Romero e um de Giovane. O amistoso também marcou o retorno do meia Paulinho, afinal, estava machucado há dez meses com uma grave lesão no joelho.

Veja as últimas notícias do Corinthians!

Londrina e Corinthians protagonizaram um amistoso nem um pouco amigável. O jogo ficou marcado por muitas faltas e, dessa forma, os times cometeram muitos erros e criaram poucas oportunidades. O Timão tomou mais a iniciativa, afinal, era o favorito, e teve a melhor chance do primeiro tempo com Garro, que finalizou no travessão. O zero, no entanto, não saiu do placar.

O clima esquentou na etapa final. Fagner e Iago Teles trocaram empurrões e foram expulsos. O Londrina perdeu mais um jogador após o meia Marthã receber vermelho por parar o contra-ataque do Corinthians. Assim, o Timão controlou as ações até o fim. O meia Paulinho voltou aos gramados após dez meses. Mas a bola parecia se negar a entrar.

De tanto insistir, o Corinthians chegou ao gol aos 35, no oportunismo de Romero. Pedro Henrique, em sua primeira participação, finalizou da entrada da área, o goleiro Arthur deu rebote e o centroavante aproveitou paraguaio aproveitou. A porteira abriu e, assim, o Timão aproveitou para ampliar com Romero, aos 42, em bela finalização da entrada da área. Nos acréscimos, Giovane fez o terceiro e fechou o caixão.

Londrina 0 x 3Corinthians

Amistoso

Data: 27/03/2024

Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR)

Londrina: Arthur; Thiago Ennes, Davi, João Victor (Frazan, min. 25’/2ºT) e Pedro Cacho; Rayan Ribeiro, Marthã e Riquelmy (Giancarlo, min. 29’/2ºT); Iago Teles, Everton (Pablo Ruan, min. 18’/2ºT) e Henrique Rafael (Maurício Mucuri, min. 25’/2ºT). Técnico: Emerson Ávila

Corinthians: Cássio (Carlos Miguel, min. 0’/2ºT); Fagner, Cacá (João Pedro, min. 37’/2ºT), Gustavo Henrique (Raul Gustavo, min. 31’/2ºT) e Hugo (Matheus Bidu, min. 18’/2ºT); Raniele (Matheus França, min. 31’/2ºT), Garro (Guilherme Biro, min. 37’/2ºT) e Breno Bidon (Paulinho, min. 18’/2ºT); Yuri Alberto (Giovane, min. 37’/2ºT), Pedro Raul (Ángel Romero, min. 18’/2ºT) e Wesley (Pedro Henrique, min. 31’/2ºT). Técnico: António Oliveira

Árbitro: André Ricardo Martins (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta e Welvys Fladerson Gomes Afonso (PR)

Gols: Ángel Romero, aos 35′ do 2ºT (0-1); Ángel Romero, aos 42′ do 2ºT (0-2); Giovane, aos 50′ do 2ºT (0-3)

Cartões amarelos: Pedro Cacho, Marthã, Davi e Thiago Ennes (LEC); Gustavo Henrique e Raniele (COR)

Cartões vermelhos: Iago Teles e Marthã (LEC); Fagner (COR)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post No retorno de Paulinho, Corinthians vence Londrina em amistoso apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.