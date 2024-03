Paulinho se emociona com retorno aos gramados

A vitória do Corinthians sobre o Londrina foi especial para Paulinho. O meia, de 35 anos, retornou aos gramados após dez meses, afinal, ele sofreu uma grave lesão no joelho no ano passado e cogitou encerrar a carreira. Após o amistoso em Cascavel, o jogador celebrou a volta, ressaltou que precisa recuperar o ritmo de jogo e se emocionou.

“O importante foi ganhar o jogo para ganhar confiança para a próxima competição. Foram alguns meses de dificuldades, onde é preciso ter um psicológico muito forte e ter ajuda da família. Fico feliz de retornar, me sentir bem e confiante. Eu vou exercer a função que o treinador me pedir, da melhor maneira possível, para ajudar meus companheiros”, disse o meia.

Paulinho rompeu o ligamento do joelho esquerdo em maio do ano passado, pela Libertadores. O meia tem contrato até o fim deste ano e negocia a renovação, mas deixou o futuro em aberto.

“Meu contrato vai até junho. Deixei claro para os meus representantes resolverem da melhor maneira possível. Mas enquanto eu estiver aqui, vou dar meu máximo e lutar até o fim. Estou aqui para proteger principalmente os mais novos. Vou seguir fazendo o meu trabalho com muito profissionalismo”, afirmou.

