Decisão da punição de Gabigol é publicada; Veja a nova ação do Flamwngo

O veredicto que impôs a suspensão de Gabigol por dois anos – a contagem da pena começou a partir da data da coleta, em 8 de abril de 2023 – foi divulgado na noite desta quinta-feira (27). Sendo assim, a equipe jurídica que representa o atacante do Flamengo, liderada pelo escritório de advocacia de Bichara Neto, iniciou a revisão dos documentos para preparar os procedimentos legais necessários. as informações são do portal ge.

A solicitação do pedido de suspensão temporária, em suma, não acontece imediatamente após a divulgação do veredicto. Antes de tudo, Bichara Neto e sua equipe traduzirão a decisão. Em seguida, começarão a discutir como conduzirão a defesa de Gabigol. Considerando a complexidade do processo e a natureza do documento, espera-se que o pedido de suspensão temporária aconteça no início da próxima semana.

O escritório de Bichara Neto, ademais, também está trabalhando no recurso que buscará a absolvição de Gabigol.

Por que a pena começou em 2023?

De acordo com as disposições do regulamento antidoping (veja mais detalhes abaixo), a pena começou a valer em 8 de abril de 2023, data da coleta de amostras no centro de treinamento do clube. Isso, em suma, independe do fato de Gabriel atuar no último ano. Portanto, ele pode voltar em abril de 2025.

A equipe do advogado Bichara Neto, que defendeu Paolo Guerrero na suspensão por doping nos tribunais da Fifa em 2017, representou o jogador. Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do clube, também participou da sessão em defesa do atacante, que recorrerá com o auxílio do Flamengo (leia a nota abaixo) à Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, um tribunal da Fifa.

A denúncia ocorreu no final de dezembro. A defesa do jogador aconteceu em 26 de janeiro, dentro do prazo, e incluiu imagens das câmeras de segurança do Ninho do Urubu para sustentar a versão do atleta.

No último dia 20, em uma sessão de cinco horas, online, houve a primeira parte do julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). Gabigol prestou depoimento por videoconferência, assim como outras sete testemunhas.

Na ocasião, o tribunal optou por encerrar a sessão e retomá-la nesta segunda-feira, também de forma remota. Gabigol novamente participou da sessão nesta tarde. Um dos argumentos da defesa do jogador é que ele realizou o exame de sangue, considerado mais eficaz.

A nota oficial do Flamengo

“O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada.”

