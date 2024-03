O Sport está nas quartas de final da Copa do Nordeste 2024. E o Leão passou na liderança do Grupo A. Nesta quarta-feira, afinal, pela última rodada da primeira fase, o clube do Recife recebeu a Juazeirense e venceu por 3 a 0. Gustavo Coutinho, Chrystian Barletta e Yan (contra) marcaram na Arena Pernambuco.

Dessa forma, com o resultado, o Sport fechou a primeira fase com 17 pontos, na primeira colocação da chave. A Juazeirense, porém, acabou eliminada da competição com apenas seis pontos conquistados no Grupo B.

O jogo foi um verdadeiro ataque contra defesa desde o primeiro tempo. O Sport mandou na partida desde os minutos iniciais, mas balançou as redes apenas uma vez antes do intervalo. O gol, contudo, saiu numa jogada incrível de Romarinho, que serviu Gustavo Coutinho aos 35. O camisa 11 fez fila pela esquerda e tocou para o camisa 9 livre na pequena área só escorar.

Na etapa final, o Leão se aproveitou da superioridade numérica, já que Luís Soares foi expulso no fim do primeiro tempo, e seguiu criando chances. Aos 18, Chrystian Barletta recebeu belo lançamento e bateu na saída do goleiro para fazer o segundo na capital pernambucana. Aos 25, Fabricio Domínguez recebeu na direita e cruzou para o meio. A bola desviou em Yan e traiu o goleiro João Guilherme.

Classificado para as quartas de final, o Sport vai encarar o Ceará. O jogo está marcado para o dia 10 de abril, com mando do time pernambucano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Sport vence a Juazeirense e se classifica em primeiro na Copa do Nordeste apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.