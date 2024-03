O Fortaleza levou um susto, mas se classificou para as quartas de final da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (27), o Leão do Pici perdeu para o Maranhão por 3 a 2, mas conseguiu uma das vagas no mata-mata. A equipe acabou beneficiada pelas derrotas de Altos, Náutico e Juazeirense, terminando em segundo lugar no Grupo B. Já os maranhenses, mesmo com a vitória, estão eliminados.

A noite no Castelão de São Luís até começou boa para o Fortaleza. Logo aos 18 minutos, Lucas Sasha fez boa jogada e lançou Moisés, que abriu o marcador, fazendo 1 a 0. Já mais perto do intervalo, veio o segundo dos visitantes, com Lucero. Na altura, a vaga já estava nas mãos do Tricolor, enquanto outros resultados também garantiam o sucesso da equipe.

Mas o Maranhão reagiu no segundo tempo. Felipe Cruz diminuiu para o time da casa, logo no começo. Pressionando diante de uma Fortaleza satisfeito com o resultado, o time da casa teve um pênalti a seu favor, convertido por Vinícius Barata. Percebendo a possibilidade da classificação, o MAC buscou a virada e chegou ao terceiro gol, com Clessione, que acabou sendo o da vitória.

Mas as vitórias de Botafogo-PB, Ceará e Vitória tiraram as chances do Maranhão, mesmo fazendo uma campanha bem superior à do Fortaleza (14 pontos contra 8). O time da casa volta a campo no fim de semana, contra o Imperatriz, pelo Campeonato Maranhense. Já o Fortaleza começa a decidir o Campeonato Cearense no clássico diante do Ceará, no sábado (30).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fortaleza leva virada do Maranhão, mas avança na Copa do Nordeste apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.