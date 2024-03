Yan Couto fala ao J10: saiba como lateral fortalece raciocínio de Dorival na Seleção

De lateral com mais participações em gols em LaLiga à Seleção Brasileira, Yan Couto retorna ao Girona em alta. Nesta Data-Fifa de março, ele conseguiu mostrar mais do que suas qualidades ofensivas ao técnico Dorival Júnior.

Com maior vocação para o ataque do que Danilo, entrou no intervalo do amistoso contra a Espanha e ajudou o Brasil a crescer de produção no começo da etapa final. Mas não parou por aí.

Yan Couto cumpriu importante função tática ao atuar muito bem sem a bola. Fechou os espaços com sucesso, frustrando algumas investidas do adversário pelo seu setor. Na cabeça do treinador, para o coletivo sobressair, muitas vezes será preciso ir além do que se está acostumado a fazer.

“O que precisamos para ter uma equipe competitiva é organização e espírito de luta. O Yan (Couto) tem vocação ofensiva, mas precisou cumprir papel tático importante também na defesa. Precisamos sempre de atletas com a mentalidade de cooperar acima de tudo”, destacou Dorival após o empate por 3 a 3 em Madri.

Embora não tenha explorado toda sua capacidade ofensiva no amistoso no Santiago Bernabéu, o jogador do Girona (que faz parte do Grupo City) fez desarmes providenciais e sofreu apenas um drible na segunda etapa.

Yan Couto recebe elogios da imprensa espanhola

Yan Couto não teve o mesmo destaque que Endrick e Vini Jr na imprensa espanhola, mas comentaristas do programa de TV “Gol Play” mencionaram a boa atuação do brasileiro no setor defensivo.

Ao Jogada10, o lateral-direito destacou a importância das beiradas de campo na Seleção Brasileira. Sem poder contar 100% com Richarlison, a Canarinho não atuou com centroavante de origem nos dois amistosos na Europa. Endrick, por outro lado, entrou nas duas partidas e balançou as redes.

“Temos grandes extremos (atacantes pelos lados). Procuramos jogar sempre de um lado para outro para que eles recebam a bola e tenham o tempo necessário para fazer as jogadas de um para um e, assim, surpreender a marcação adversária”, iniciou.

“A gente sabe da força dessas seleções também no ataque. Buscam jogar por dentro e abrem rapidamente para confundir a marcação. Contra a Inglaterra, nos saímos muito bem”, concluiu.

Aos 21 anos, Yan Couto estreou pela Seleção em novembro do ano passado, no empate diante da Venezuela, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo

O Brasil volta a campo diante do México, no dia 8 de junho, em amistoso que servirá de preparação para a Copa América de 2024, que ocorrerá nos Estados Unidos a partir de 20 de junho.

