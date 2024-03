Depois dos títulos da Libertadores e da Recopa Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz já tem conversas para permanecer no Fluminense por mais tempo. Afinal, o presidente Mário Bittencourt já discute com o treinador, desde o início do ano, a possível extensão do contrato, que atualmente vai até o fim de 2024. O mandatário acredita que até abril as partes cheguem a um denominador comum e o acordo seja selado. A informação é do portal ‘ge’.

O intuito do clube carioca é renovar o contrato até dezembro de 2025. De acordo com o presidente do clube carioca, o principal foco do momento é encontrar um denominador comum entre ambas as partes para que a assinatura seja concretizada.

“Sim, é um desejo nosso renovar (com o Fernando Diniz) até o final de 2025. Viemos conversando com ele desde o início do ano sobre essa possibilidade. Eu creio que que dentro do inicio do mês de abril, antes da segunda, terceira rodada da Libertadores, a gente deve chegar num denominador comum e assinar essa extensão de contrato”, disse o presidente ao portal ge, no evento Super Fut Summit. Moral e boa relação interna

O post Fluminense busca acordo para renovação de contrato de Fernando Diniz apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.