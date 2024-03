Carille celebra classificação para a final: ‘Vamos brigar pelo título’

O técnico Fábio Carille não escondeu a felicidade após a vitória do Santos por 3 a 1 diante do RB Bragantino. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (27), na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. Com o triunfo, o Peixe agora vai disputar a final do Estadual. Após o embate, o treinador destacou o que mudou desde o último confronto contra o Massa Bruta e disse que agora quer o título.

“O respeito ao adversário foi muito importante. É uma equipe que só perdeu o Léo Ortiz. Hoje é o 14º jogo desse grupo, respeitar a característica do adversário, a forma de jogo. Entendimento dentro de campo, saber que tínhamos de nos ajudar. O que me deixou chateado do jogo de Bragança foi o nosso comportamento, talvez o comportamento de um time já classificado. Fiquei bastante incomodado, mas por outro lado, quando precisou esse grupo deu uma resposta boa. Já que estamos na final vamos brigar pelo título”, disse Fábio Carille.

Carille também não escondeu elogios para o seu elenco. O plantel santista, apesar de ter vários medalhões, foi formado ainda nesta temporada. Ou seja, não tem o mesmo entrosamento que de outras equipes. Mas o treinador disse que o grupo supre essa diferença com a disputa em campo.

“Chegamos em uma semifinal sendo o elenco mais novo em termos de formação. O Novorizontino quase subiu (para a Série A do Brasileiro), o Bragantino jogou pré-Libertadores e o Palmeiras ganha tudo nos últimos anos. Vamos ter que brigar muito para suprir isso e incomodar os adversários. Entra muito nas características do grupo. Para ganhar de nós vão ter que suar muito, a gente chega muito confiante para a final”, completou.

A final vai ser aonde, Carille?

Por fim, o treinador desconversou sobre onde o Santos vai mandar a partida da final. Apesar dos jogadores preferirem atuar na Vila Belmiro, a diretoria do Peixe tem preferência por jogar na cidade de São Paulo.

“Não foi falado sobre isso ainda, não deu tempo de discutir sobre isso. Não só eu, mas também os jogadores, daqui para frente, vamos honrar a camisa onde for. Vamos esperar a definição do finalista para decidirmos, em conjunto, o que é melhor para o Santos”, finalizou Carille.

Agora, o Santos aguarda o duelo entre Palmeiras e Novorizontino para saber quem vai enfrentar na final. O outro duelo acontece nesta quinta-feira (28), às 21h35, no Allianz Parque.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Carille celebra classificação para a final: ‘Vamos brigar pelo título’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.